Ventimiglia: weekend all'insegna della cultura a Grimaldi, incontri con Enzo Barnabà e Mirko Ferretti

Nel weekend alla SOMS di Grimaldi, a Ventimiglia, doppio appuntamento con la cultura. Una iniziativa in collaborazione con la libreria Logoteca della città di confine.

Entrambi gli incontri in programma sono ad ingresso libero. Sabato l'appuntamento sarà presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Via della Pace a Grimaldi Superiore e seguirà un rinfresco. Domenica, invece, la presentazione di terrà alla “Terrazza sul mare”, salendo verso Mortola Superiore, 300 m. dopo il cimitero.

"Sabato 6 agosto, alle 18, Enzo Barnabà presenterà il suo libro “Il Meglio Tempo. 1893, la rivolta dei Fasci nella Sicilia interna”, Ed. Infinito. Una vicenda cruciale, alla fine della quale la frattura tra le due Italie veniva ulteriormente accentuata e la società vagheggiata - "il meglio tempo" - diventava una lontana prospettiva. Intermezzi musicali della grande violinista (già dei Solisti Veneti) Brigitte Autret" - spiegano gli organizzatori.



"Domenica 7 agosto (Mortola, ore 21). Mirko Ferretti, “Il Calcio visto da dentro”, Ed. Araba Fenice. Il centrocampista del Torino dialoga con lo scrittore juventino Ico Ferrero. L’amore per il “gioco del pallone” diventa un lavoro e ce ne rivela i segreti" - concludono dall'organizzazione".