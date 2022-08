Sanremo: manifestazioni 2023, il Servizio Turismo proroga la presentazione delle domande fino a novembre

A Sanremo è stato posticipato al 30 novembre 2022 il termine di presentazione delle domande per l’eventuale inserimento di manifestazioni o spettacoli nel programma manifestazioni per l’anno 2023. La decisione è stata adottata dal Servizio Turismo del Comune per far fronte alle difficoltà organizzative dovute all’elevato numero di istanze presentate che determina la necessità di integrare più volte il programma durante il corso dell’anno.



“Le domande devono essere presentate:tramite PEC all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it oppure all’indirizzo di posta: Comune di Sanremo - Servizio Turismo – Palazzo Bellevue – C.so Cavallotti n. 59 - 18038 Sanremo (Im). L’istanza deve contenere tutte le indicazioni di cui al fac-simile a disposizione al Servizio Turismo o scaricabile dal sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) alla voce “Servizio Turismo”. Le proposte dovranno riguardare le seguenti categorie di manifestazioni: Rassegne (spettacoli musicali, teatrali e cinematografici); Sport (gare, tornei, trofei, incontri, ecc. a carattere locale, nazionale o internazionale); Mostre ed esposizioni (a carattere locale, nazionale o internazionale)” - ricordano dal Comune di Sanremo.