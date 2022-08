Si fanno affari al mercato di Arma di Taggia? La parola agli ambulanti e ai clienti (foto e video)

Abbiamo chiesto un parere agli ambulanti e ai clienti, residenti e turisti. Qualità del prodotto e posizione sono due dei motivi che spingono la clientela a scegliere questo peculiare mercato rionale. Anche se in passato si è spesso parlato di spostarlo in una zona che crei meno disagi per il traffico, chi ci lavora ha le idee chiare: il mercato di Arma lavora proprio grazie alla posizione. Il resto lo fa un mix di clienti fissi e turisti.