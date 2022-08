Il sanremese Gianni Rolando confermato presidente regionale degli Ingegneri "Grazie per la fiducia"

Dopo il rinnovo dei Consigli Provinciali degli Ingegneri si è tenuta a Genova l’elezione per la Rappresentanza Regionale degli Ingegneri.

Gianni Rolando è stato confermato all’unanimità Presidente per il biennio 2022-2024, dopo aver ricoperto la carica negli ultimi cinque anni.

“Sono molto soddisfatto - dice Rolando - per la fiducia accordatami dagli Ingegneri della Liguria che hanno apprezzato il mio impegno soprattutto nel rapporto con le istituzioni regionali ed in particolare con la Regione Liguria. Sarò affiancato nel mio lavoro da tre colleghi dell’Ordine di Genova, due degli Ordini di Savona e La Spezia e dalla neo Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia, Stefana Rossi. Oltre all’importante attività istituzionale ci stiamo impegnando per organizzare il 'Congresso Internazionale degli Ingegneri' primo nel suo genere su Nave da Crociera itinerante lungo la Liguria. Il Congresso si terrà alla fine del mese di ottobre su una prestigiosa Nave da Crociera MSC da circa 2400 passeggeri interamente dedicata agli Ingegneri. Sarà un momento di scambi culturali e tecnici veramente unico necessario, a mio giudizio, dopo questo lungo periodo di pandemia che ci ha costretti ad operare prevalentemente a distanza”