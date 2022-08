Bajardo: per tutto il mese di agosto due interessanti esposizioni nelle sale del Castello (Fotogallery)

Sono state inaugurate ieri alla presenza del sindaco di Bajardo, piccolo centro dell'entroterra di Sanremo, nelle suggestive e affascinanti sale del Castello a fianco della chiesa vecchia, le mostre di Marco Damele e Arrigo Speziali.

Un pubblico numeroso è salito in cima alla parte vecchia del paese per poter ammirare le due collezioni esposte: la mostra 'Stracci Bajocchi' di Arrigo Speziali, un’esposizione che raccoglie reperti particolari ritrovati in vecchie cantine e rielaborati con arte e con amore e “L’erbario” di Marco Damele”, esposizione botanica di erbe e piante essiccate.

Le mostre saranno aperte nei fine settimana fino a domenica 28 agosto.

Le foto sono di Edizioni Zem Vallecrosia