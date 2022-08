Bajardo: da domani nelle sale del Castello si apre nell'entroterra di Sanremo la mostra 'Stracci Bajocchi'

Si apre domani a Bajardo, piccolo centro dell'entroterra di Sanremo, la mostra 'Stracci Bajocchi' delle opere di Arrigo Speziali, nelle sale del Castello a fianco della chiesa vecchia.

Un’esposizione che raccoglie reperti particolari ritrovati in vecchie cantine e rielaborati con arte e con amore. Arrigo Speziali, con le sue doti di persona eclettica e creativa, si dedica insieme ad altri alla ricostruzione materiale e culturale di questo borgo che vede un gruppo di “appassionati ” impegnati nella rinascita del luogo.

Da dove nasce questa idea di creare arte dagli stracci? "Se questi stracci avessero un’altra provenienza, questi lavori non sarebbero mai nati. Voglio dire che c’è un affetto per questo luogo e per questa gente. Negli anni si è talmente intensificata la mia passione per Bajardo che capisco le sofferenze delle generazioni passate che spendevano tutta la loro vita per sopravvivere. Dentro questi stracci ci sono le persone con la loro storia. Ogni pezzetto veniva utilizzato non una, non due, ma molte volte, fino a logorarsi. E anche quando era logoro se ne recuperava anche un pezzetto di pochi centimetri che poteva servire per la camiciola per una ragazzina. Questo si vede anche negli utensili, nelle padelle di rame aggiustate più volte, nei tegami, negli attrezzi. Qui sul tavolo abbiamo una zappa riparata. Questa è la testimonianza di una società che non poteva permettersi il lusso di staccarsi dal lavoro, mai".

Un modo di vivere completamente diverso da quello attuale. Niente poteva essere buttato, il recupero faceva parte della vita, un valore importante. Come consideri questi due periodi così diversi, ma anche così vicini nel tempo? "Un continuo presente con forti e radicali trasformazioni. La storia dell’uomo è sempre caratterizzata dal lavoro, ma non credo che per queste persone il lavoro abbia mai rappresentato veramente una maledizione. La donna che abbiamo incontrato poco fa, Piera di 92 anni, racconta che gli uomini si trovavano all’osteria o per strada e cantavano. Ora mi domando chi canta? Canta la persona che in fondo al proprio spirito ha qualcosa di leggero che accomuna, che unisce, che va oltre la fatica della giornata".

Torniamo alle tue opere che comunicano grande emozione e muovono a sentimenti di compostezza e di armonia. Non avrei timore a giudicarle opere d’arte: "Vedremo nel futuro. Vorrei che fossero giudicati soprattutto come oggetti di un museo di archeologia, come testimonianza di un’epoca passata".

Non posso lasciarti senza chiederti... dimmi, tu hai un’altra origine, come mai Bajardo? Mi pare tu abbia un amore particolare per questo paese. "Ho avuto la fortuna fin da ragazzino di poter viaggiare, di conoscere altre culture, mia madre aveva nonni austroungarici, mia moglie inglesi. Da ragazzo svolgevo d’estate l’attività di guida turistica quindi dalla Tanzania a Mosca, dall’India a Londra eccetera. Ho potuto visitare molti paesi con la voglia di conoscere, scoprire i costumi, capire il senso della vita degli altri. Bajardo è stato un incontro fortuito. Fin dal primo sguardo sono rimasto abbagliato. Il crinale di Bajardo, visto salendo da Apricale, si staglia contro il cielo e sembra un paese sospeso, irreale, quasi fantastico. I panorami sulle Alpi, sulle vallate verdi, sul mare in distanza, sono cose che raramente si trovano in Italia. Una collocazione geografica unica e poi le pietre, la storia, gli oggetti, le cantine, gli anziani. Un fascino che mi ha stregato e tuttora non mi lascia".