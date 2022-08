Ventimiglia: discarica abusiva di fronte a casa, famiglia costretta a spostare un frigo per uscire (Foto)

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado in via delle Otto Case, in località Carletti a Latte di Ventimiglia.

Si tratta della classica discarica abusiva, dove qualcuno che ha eseguito lavori in casa, ha pensato bene di abbandonare elettrodomestici, materassi e altro. Una vergognosa abitudine dei soliti maleducati, che lasciano rifiuti ingombranti ovunque, senza un minimo di rispetto per gli altri.

“Quella che vedete nelle foto è la situazione che c'è davanti al cancello d'ingresso di casa mia. L’altra mattina, per poter uscire alle 6, ho dovuto prima spostarmi il frigo. Non è normale questo, come non è normale che, dopo 7 giorni, nessuno sia intervenuto. Chiedo gentilmente se fosse possibile fare in modo che venga tutto rimosso”.