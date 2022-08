Diano Marina: mancanza di pattugliamenti notturni della Polizia Locale, Bellacicco punta il dito contro il Sindaco

“Come rilevato da molti Dianesi, che ci hanno evidenziato tale problematica, contrariamente a quanto avveniva sino allo scorso anno, gli Agenti della Polizia Locale di Diano Marina non hanno sinora svolto i servizi notturni, nonostante l'attuale organico sia numericamente superiore rispetto al passato. Sembra un paradosso, ma è una realtà che ha le sue precise cause”. Ad evidenziarlo è Marcello Bellacicco, capogruppo della lista civica 'Diano Marina', che continua: “Il Cittadino deve sapere che, alla fine di maggio, come lo scorso anno, la Comandante GAVI ha presentato al Sindaco il cosiddetto ‘Progetto Estivo’, in cui si pianificava la condotta di un servizio dalle 21.00 alle 24.00, per 8 serate (luglio/agosto), su base volontaria, con un impegno di spesa di circa 4 mila Euro.

Allora perchè a tutt'oggi non si sono ancora visti Agenti in giro di sera? La risposta è semplice. Mentre lo scorso anno, su 10 agenti 5 hanno dato la loro disponibilità, quest'anno su 12 Agenti la disponibilità è stata garantita solo da 3, per cui la GAVI non ha potuto prevedere tali servizi.

Sorge quindi spontanea la seconda domanda. Come mai solo 3 si sono resi disponibili, nonostante si tratti di un servizio meglio retribuito?

Forse la motivazione la si potrebbe trovare nel vecchio, ma sempre valido detto che recita ‘il pesce puzza sempre dalla testa’ che, in prima valutazione, è identificabile nella Comandante GAVI che, indubbiamente, non brilla per prolungata esperienza di comando e per adeguato livello professionale. Inoltre, garantisce il suo operato solo part time ed è supportata da un Vice Comandante, in mobilità da Laigueglia e solo per il 50% del tempo.

Tuttavia, scaricare a massa sulla GAVI l'intera responsabilità di questa demotivazione degli Agenti di Diano Marina sarebbe ingiusto, perchè sicuramente il Sindaco Za Garibaldi, con tutti i pasticci che ha combinato nei mesi scorsi in questo delicato settore, ha notevolmente contribuito a creare un clima di sfiducia e disorientamento tra i ranghi della Polizia Locale di Diano.

L'ultima prodezza del primo cittadino, che umilia ulteriormente la professionalità degli Agenti Dianesi, risale al 19 luglio scorso, allorché ha avvallato un impegno di spesa di più di 5 mila Euro per un servizio di personale privato addetto alla sicurezza (Ditta ‘Le Phisique Security SRL’ di Savona) per 21 manifestazioni turistiche estive organizzate dal Comune.

Quindi, cari Cittadini di Diano, ricapitolando. Voi pagate una Comandante part time inesperta, che non riesce a motivare il suo personale. Pagate un Vice Comandante prestato part time da Laigueglia. Pagate gli Agenti della Polizia Locale che, in questi mesi, ne hanno subite di tutti i colori dal loro Sindaco. E, infine (speriamo!), pagate dei Bodyguard di Savona per le manifestazioni organizzate dal Comune che, ricordiamolo, dispone di una sua Polizia Locale. Non c'è dubbio – conclude Bellacicco - che potete fare sonni tranquilli, perchè siete in ottime mani!”.