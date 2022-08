Sanremo: ecco di chi è la voce del distributore parlante, la guida in dialetto ligure recitata da un attore… calabrese (videointervista)

Sta spopolando in tutta la regione ormai l'iniziativa di Eni che fa parlare in dialetto le colonnine per il pagamento automatico del rifornimento alla pompa, rendendo un po’ meno pesante fare il pieno in questi momenti di crisi energetica e di caro - petrolio.

Abbiamo scoperto di chi è la voce dei vari distributori che ci sono in città. Si tratta del noto attore Eugenio Ripepi che ha registrato la versione ligure.

Ripepi pur vivendo e operando da molti anni a Imperia, è ‘foresto’, per la precisione di origini calabresi.

L’attore ci racconta simpaticamente come ha dovuto studiare per cimentarsi col dialetto locale, affidandosi a ‘maestri’ del luogo e dovendosi destreggiare anche tra parlata onegliese e portorina.

