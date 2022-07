Sanremo: sabato alla Chiesa degli Angeli un concerto per soprano e organo

Sabato, alle 21, presso la Chiesa parrocchiale Santa Maria degli Angeli a Sanremo si terrà un concerto di musica per soprano e organo. L'evento è in occasione dei festeggiamenti per il triduo del Perdono di Assisi, festa patronale della parrocchia.



Si esibiranno il soprano Martina Malavolti di Cuneo e l’organista Jacopo Cassese di Sanremo, entrambi studenti accademici del Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo. Si tratta di un appuntamento a ingresso è libero. Il programma prevede musiche di Bach, Vivaldi, Mozart, Mendellsohn e Franck e molti altri autori.