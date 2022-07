Riva Ligure: ieri sera lo spettacolo del Wrestling e piazza Ughetto strapiena, le più belle foto della serata (Video)

Fiore all’occhiello della kermesse la difesa del Campionato Mondiale EPW (European Pro Wrestling) detenuto dal “nostro” Fabio Ferrari, portabandiera del Wrestling italiano all’estero originario di Genova e pronto a dare spettacolo a suon di manovre aeree per il suo pubblico di Riva. Contro di lui un avversario temutissimo e tra i più popolari d’Europa: il maltese Gianni Valletta, soprannominato “The Wildman”, bestia di oltre 130 kilogrammi di cattiveria e potenza. Questa versione del Titolo Mondiale è stata vinta in passato da grandi nomi come John Morrison e Austin Aries e sarà difesa per la prima volta in Liguria.