Grande successo per ‘Bordighera Un Mare di Sapori’, oggi l’ultima serata: buon cibo, musica e tanto divertimento

Terza e ultima sera per ‘Bordighera Un Mare di Sapori’, l’evento organizzato dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera che premia il suggestivo Lungomare Argentina quale location ideale per accompagnare i visitatori e i turisti in un percorso enogastronomico legato alla cucina ligure.

L’edizione di quest’anno sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico con la grande soddisfazione dei ristoratori partecipanti. Questa sera, a partire dalle 19, i locali e i bravissimi ristoratori di Bordighera, saranno di nuovo sul lungomare per proporre piatti unici e menù deliziosi. Anche questa sera tanta musica di qualità per rendere ancora più speciale l’evento.

Queste le band e gli artisti che intratterranno il pubblico: Full Optional, Sound pressure, Fabbris, Taità, Ambaradam & Smartphonic, Luca Pise DJ.

Qui di seguito la rosa dei ristoranti e locali partecipanti:

Ristorante Agua Bistrò del Mare

Ristorante “Romolo Amarea”

“Ristorante Hotel Parigi”

Dastevent Street Food

Ristorante Sant’Ampelio

Ristorante “ Lido Beach”

Sant’Ampelio pane

Ristorante Marmura

Zio Frenk

“Il Garroccio Beach”

Buga Buga

Ristorante Bar Centrale

Ristorante “Paloma 11”

Pasticceria da Saro

Ristorante “Maoma”

Ristorante U Cavetu

Cafe’ Monet

Bagni Ristorante Vernier

Bar “Atù” – Atu’ per tu sotto l’albero

Dolci Tentazioni

Ristorante Marina Beach

Amadora

Ristorante Chica Loca

Completano la rosa dei ristoranti le due neo aziende “The Hanbury gin” e “Decantico”