Dolcedo: domenica il concerto “Omaggio a Vivaldi & Anfossi” nella chiesa di San Tommaso Apostolo

Domenica alle 21 nella chiesa parrocchiale San Tommaso Apostolo di Dolcedo, si terrà il concerto “Omaggio a Vivaldi & Anfossi” in collaborazione con la settima edizione della Settimana Nazionale Vivaldiana, i Concerti della Montagna del Mare e con il patrocinio della Regione Liguria.

In apertura verrà presentato dal maestro Roberto Allegro e da Vittoria Aicardi il libro di Pasquale Anfossi “Un musicista tabiese alla conquista dell'Europa”.

L'omaggio a Pasquale Anfossi è doveroso, in quanto fu compositore fecondo e violinista: scrisse circa 40 opere; ed inoltre musicista della nostra terra: nato a Taggia nel 1727.

Fu tra i protagonisti della scuola musicale napoletana conducendo l'opera buffa ai massimi splendori: egli riuscì infatti a “sviluppare una tenera e aggraziata vena lirica che è in grado di balzare facilmente al comico”. Anfossi si dedicò anche alla musica seria, componendo sinfonie e concerti e diede un contributo alla musica sacra con produzione di messe e oratori. Morì a Roma nel 1797, dopo essere diventato maestro di cappella in San Giovanni in Laterano”.

Il programma della serata prevede quattro concerti di Antonio Vivaldi, un trio di Friedrich Haydn, quatto minuetti di Pasquale Anfossi.

Eseguono i Solisti del Vivaldi: Ludovico Allegro al flauto, Lucia Allegro al violino, Federico Allegro all' oboe, il maestro Roberto Allegro al cembalo e alla direzione.

L'Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”, fondata nell'anno 2010, è formata da musicisti provenienti da varie e importanti esperienze artistiche in Italia e all'estero, con particolare riferimento al settore della musica barocca, anche con strumenti d'epoca.

L'orchestra diretta dalla sua fondazione dal maestro Roberto Allegro si é imposta all'attenzione della critica musicale nazionale ed internazionale per le raffinate esecuzioni del repertorio barocco italiano, con particolare riferimento alla Scuola Barocca veneziana e napoletana. Si è esibita in importanti sale da concerto sia in Italia che all'estero e dal 2018 é diventato orchestra stabile della “Settimana Vivaldiana Nazionale”. L'orchestra ha collaborato con importanti solisti come il violinista Piero Toso, i pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista ed altri, ottenendo importanti consensi di critica e di pubblico.

Ingresso a offerta.

In allegato la locandina.