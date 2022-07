Ceriana: sabato prossimo, appuntamento con la rassegna 'Musiche nei Castelli di Liguri'

Secondo appuntamento della XXVI edizione della rassegna “musiche dalla terra”, festival di musica e canto della tradizione, promosso dal comune di Ceriana, con la collaborazione artistica dell’”Associazione Culturale Corelli” di Savona e inserito nel cartellone di “Musiche nei Castelli di Liguri”.

Il concerto si svolgerà nell’antica chiesetta (ore 21.15), originariamente intitolata a San Pietro, oggi chiamata di Santo Spirito, che si trova fuori dal centro storico di Ceriana, edificio di origini romaniche, molto interessante. All’interno, oltre le colonne doppie litiche con capitelli decorati, stemmi e abside in stile più gotico, si può notare un muretto con un'apertura centrale che divide la parte anteriore della chiesa da quella posteriore: una caratteristica tipica della divisione delle prime chiese cristiane. In corrispondenza di tale muro si trova il pulpito, realizzato in legno intarsiato su colonna mozza con capitello a decorazioni fitomorfe. Di un certa importanza anche i due portali laterali con decorazioni scultoree di grande pregio e il campanile duecentesco.

Mi Linda Dama è un progetto musicale di ispirazione mediterranea; composizioni proprie e pezzi della tradizione musicale sefardita; canti antichi dalla forte carica emotiva ri-proposti con arrangiamenti freschi e originali, volti ad enfatizzare la fusione di tante culture mediterranee, in un connubio di suoni antichi e moderni grazie all’utilizzo di un’ampia varietà di strumenti di epoche ed aree diverse.

Nel 2017 vincono il premio nazionale “Folk and World: nuove generazioni” e il concorso “Musica nelle Aie” di Faenza.

Ad Aprile 2017, pubblicato da Radici Records, esce il primo album: Matesha.

In Primavera 2019 il secondo album: Skalerica, con collaborazioni prestigiose.

Namritha Nori voce, loop

Giulio Gavardi chitarra, saz turco, chitarra fretless, sax soprano

Alvise Seggi contrabbasso, oud