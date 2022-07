Taggia: agosto nel segno del teatro, al Castello doppio appuntamento con il Banchéro

Torna il teatro professionistico all’Anfiteatro del Castello di Taggia. Il Teatro del Banchéro Aps e il Comune di Taggia propongono per i primi giorni di agosto una mini rassegna, TaggiainTeatro 2022 Short Edition, con l’obiettivo di riportare il pubblico di qualità nella tanto panoramica quanto prestigiosa location che domina il centro storico più grande del ponente ligure. TaggiainTeatro 2022 Short Edition viene realizzato in sinergia con la Scuola di Teatro “Officina Banchéro”.



Due le serate in programma:



Lunedì 1° agosto – “Eva”, liberamente tratto da “Il diario di Eva” di Mark Twain, con Mariella Speranza e Valeria Puppo, adattamento e regia Gianni Masella. "Due interpreti, un’attrice e una danzatrice, che esprimono la complessità e la ricchezza del mondo interiore di Eva. “Eva” racconta il periodo immediatamente successivo alla sua nascita. La seguiamo nei giardini dell’Eden, quando scopre l’incanto dello spettacolo della natura che la affascina e la cattura in modo totale. A lei è affidata la conoscenza, il compito di dare i nomi alle meraviglie del mondo, l’invenzione del fuoco, la scoperta dell’amore. L’incontro-scontro con Adamo, il loro scrutarsi e conoscersi da lontano, inseguirsi, spiarsi, procedere separati o a tratti insieme, ripete il cammino che l’uomo e la donna, da secoli, percorrono insieme. Adamo è rude, taciturno, insensibile alle attenzioni della giovane, disinteressato allo spettacolo della natura, del cielo stellato e della Luna. Eva, al contrario, è attratta da tutto ciò che non conosce e tutto in lei desta una curiosità inesauribile" - raccontano gli organizzatori - Sarà l’incontro col serpente, un essere che la spaventa e la affascina allo stesso tempo, che porterà Eva a compiere il primo passo verso una diversa consapevolezza".



Giovedì 4 agosto – “Vita nei boschi”, liberamente ispirato al romanzo Walden, ovvero vita nei boschi, di Henry Thoreau, di e con Pino Petruzzelli. "Il nuovo monologo di Pino Petruzzelli nasce dalla provocazione di quel libro che oggi torna di grande attualità alla luce dei problemi legati all’ambiente e alla sostenibilità dei processi produttivi che non possono più continuare a basarsi sull’abbandono del territorio e su un rapporto che privilegia la città a scapito dell’entroterra. Temi che Pino Petruzzelli porta in scena attraverso una scrittura drammaturgica e una recitazione capaci di coinvolgere lo spettatore in modo ora profondo, ora ironico, sull’importanza di una ricerca interiore volta alla comprensione di una natura che va difesa" - concludono.