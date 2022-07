Sanremo: per i The Kolors cena sul porto prima del concerto di questa sera a Pian di Nave (Foto)

È iniziata con 24 ore di anticipo la trasferta sanremese dei The Kolors, ospiti questa sera sul palco di UnoEnergy a Pian di Nave.

Ieri sera il trio partenopeo ha cenato nella zona del porto intrattenendosi con i tanti fan che si sono fermati per scambiare qualche parola e per gli immancabili selfie.

Amatissimi dal pubblico, i The Kolors (Antonio “Stash” Fiordispino voce e chitarra, Alex Fiordispino batteria e percussioni e Daniele Mona sintetizzatore e percussioni) sono considerati uno dei gruppi più eclettici e talentuosi del panorama italiano. Formatosi nel 2010, hanno trionfato nella quattordicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” e da allora la loro carriera è stata inarrestabile inanellando un successo dopo l’altro. Appassionati di musica sin da bambini (il padre del cantante Stash aveva uno studio di registrazione a Napoli) amano sperimentare passando dal rock, all’hip-hop con incursioni nella musica elettronica e indie.

Tornano ad esibirsi a Sanremo dopo la loro partecipazione al Festival nel 2018 e dopo il concerto sempre a Pian di Nave per i festeggiamenti del capodanno 2019.

L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21.30. L’ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’Associazione Gruppo famiglie sindrome di Dravet.

Il Gruppo Famiglie Dravet associazione Onlus è costituito da famiglie i cui figli sono affetti da una rara e grave forma di encefalopatia epilettica altamente farmaco resistente a cui si associano anche disturbi dello sviluppo neurologico. Questa malattia si chiama sindrome di Dravet dal nome della dottoressa francese Charlotte Dravet che l'ha descritta per la prima volta nel 1978. L’associazione offre un’importante supporto alle famiglie oltre che a promuovere raccolte fondi e portare avanti attività di informazione e sensibilizzazione sulla malattia.