Sanremo: Marco Marinoni con 'La memoria del male' apre la rassegna “Happy hour con l'autore”

Torna per il XII° anno “Happy hour con l'autore”, l’ormai tradizionale ciclo di presentazioni letterarie proposto, e autofinanziato, dall'Associazione Pigna Mon Amour. Si ripete la collocazione che ha caratterizzato le precedenti edizioni: ad orario aperitivo (ore 19.15) e in piazzetta dei Ferri, nel centro storico di Sanremo.Due sono gli incontri in programma, sabato 30 luglio e sabato 6 agosto, entrambi coordinati e introdotti da Massimo Milone e dedicati a libro gialli. Gli appuntamenti sono a partecipazione del pubblico libera e gratuita.



Nel primo appuntamento, sabato 30 luglio, l’autore Marco Marinoni presenta “La memoria del male” (editore Ugo Mursia, in libreria dal 15 giugno) un noir psicologico adrenalinico e travolgente, ambientato fra la natura e i borghi del ponente ligure e il vicino Piemonte, che affronta temi sociali quali i femminicidi, i suicidi nelle carceri, la corruzione nella polizia, il rapporto tra genetica e libero arbitrio.



“Sono convinto che la letteratura, e in particolare quella di genere giallo, thriller e noir, sia un grimaldello potente per accedere alla narrazione della contemporaneità e che gli eventi di cronaca possano rappresentare preziose fonti d’ispirazione per la costruzione dei meccanismi polizieschi. – dichiara Marinoni – Anche in questo caso ho potuto fare riferimento a un evento realmente accaduto: l’omicidio di Luisa (o Luigia) Avellino, avvenuto nel 1937. Si tratta di un femminicidio che insanguinò i boschi dell’entroterra savonese. Partendo da questo evento delittuoso, ho dipanato la fitta rete di trame e sotto-trame che, a distanza di ottant’anni, costituisce la doppia indagine intorno alla quale ruota La memoria del male”.



Il secondo appuntamento di “Happy hour con l’autore” sarà sabato 6 agosto con la scrittrice sanremese Morena Fellegara e il suo libro "Il giocatore" (Fratelli Frilli editori).