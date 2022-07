Imperia, al Parasio va in scena la 'Cena in silenzio': “Evento per contrastare l'inciviltà e rispettare i nostri luoghi” (Foto e video)

Si è svolta stamani alla Palazzina dei Due Leoni, la presentazione della "Cena in silenzio" in programma mercoledì 3 agosto a Imperia. Al tavolo dei lavori erano presenti l'assessore comunale alle manifestazioni Simone Vassallo e il fotografo Settimio Benedusi.

L'appuntamento è alle 20 alle logge di Santa Chiara, uno dei luoghi simbolo del Parasio nello splendido centro storico di Porto Maurizio. Alle 22 invece, si svolgerà all'oratorio di San Pietro la performance 'Tra stelle e respiri' di Mike Maric.

Nato a Milano da famiglia istriana, Maric dedica la sua vita a due grandi passioni: la scienza e l’apnea. Laureato in Medicina, docente all’Università di Pavia, nel 2004 è campione mondiale di apnea. A seguito della morte di un amico in mare e di una profonda crisi personale abbandona l'attività agonistica per intraprendere un percorso incentrato sul respiro, in cui il punto di vista scientifico si intreccia con una più ampia riflessione e una serie di pratiche sperimentali. Inizia la carriera di allenatore: con l’intento di migliorare la performance sportiva attraverso la respirazione, diventa il riferimento per atleti di livello internazionale di nuoto, pallanuoto, ginnastica, scherma, karate, ciclismo, tra cui Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Igor Cassina. Tiene corsi e seminari rivolti a tutti, dai bambini agli anziani, incentrati su quelle che chiama le 3R: Respirare, Rilassarsi, Ritrovarsi.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio tra cui il circolo Parasio, il comitato ‘Sottotina’ e l’oratorio di San Pietro.

