Il Boca Beach di Sanremo inaugura “Ritual”: l’appuntamento infrasettimanale tra ristorazione e divertimento

Il Boca Beach di Sanremo martedì 2 agosto inaugura ‘Ritual’, un nuovo appuntamento per restare svegli anche in settimana.

Una serata in riva al mare tra musica e buon cibo: il menù studiato nei minimi particolari sarà composto da prelibati piatti a base di pesce e da una vasta scelta di etichette da selezionare all’interno della cantina e da poter degustare sotto un meraviglioso cielo stellato.



L’evento si svolgerà dalle 20.30 alle 02.00 e il servizio sarà accompagnato da un live show diverso ogni settimana che farà da contorno ad un evento unico all’interno di una location da sogno per poi proseguire con un incredibile dj set dopocena a base di happy music.



Sarà possibile prenotare un tavolo per la cena e/o per il dopocena per trascorrere una vera festa in spiaggia come nei migliori villaggi turistici Caraibici, immersi in un mix di divertimento, cibo e relax.

Boca Beach Sanremo | Corso Guglielmo Marconi 99 | 18038 Sanremo (IM)

Info & Booking

+39 324 8047852

reservations@bocabeachsanremo.com - www.bocabeachsanremo.com

Facebook: https://www.facebook.com/bocabeachsanremo

Instagram: https://www.instagram.com/bayclub_sanremo/