Il 6 agosto a Gazzo d'Arroscia torna il Cian du Figu Music Festival, giornata di intrattenimenti e musica dance

Sabato 6 agosto torna il Cian du Figu Music Festival, un evento di musica dance completamente immerso nella natura che si terrà a Gazzo d'Arroscia nella località da cui prende il nome. La traduzione letteraria sarebbe 'Pian del Fico', ovvero vasta prateria dove in antichità si ergeva un imponente albero di fico.

"Durante il Festival si potrà mangiare, bere e soprattutto ballare a tempo di musica dance.

- Dalle ore 17.00 potrete montare le vostre tende in una vasta area dedicata

- Dalle ore 18.00 ci sarà l’Aperifigu

- Dalle ore 19.00 sarà attivo il servizio ristoro.

Come raggiungerci

- Da Imperia, seguire le indicazioni per Pieve di Teco, proseguendo per Borghetto d’Arroscia ( direzione Albenga) e infine prendere il bivio per Gazzo d’Arroscia.

- Da Albenga seguire le indicazioni per Pieve di Teco, Ortovero, Borghetto d’Arroscia, proseguendo per Gazzo d’Arroscia.

Arrivati a Gazzo d’Arroscia, attraversare tutto il paese fino ad arrivare alla Chiesa di San Bernardino dove, per raggiungere in tutta comodità l'evento, potrete usufruire, a partire dalle 22.00, del servizio bus navetta Chiesa Gazzo -> Cian du Figu.

Se si raggiungere l’evento in macchina o in moto si può usufruire dei posteggi messi a disposizione per l'occasione, ma considerando che l'ultimo tratto di strada è sterrato, si consiglia un mezzo idoneo.

Per informazioni:

• Diego 3389743928

• Matteo 3276796018

ciandufiguevents@gmail.com