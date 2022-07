“Welcome to Liguria”, l'inno alla tipica accoglienza ligure spopola sui social (Video)

“Chiedi la 'pizza bianca' e te la diamo in faccia”. La frase è contenuta nella canzone 'Welcome to Liguria', il tormentone estivo genovese scritto dalla comica Giulia Eleonora Musso insieme a Roberta Raschellà e Federica Carminati, che in pochi giorni ha collezionato quasi 13mila visualizzazioni su Youtube.

Il brano è un inno alla tipica accoglienza ligure, già resa celebre dai 'Pirati dei Caruggi' che una decina di anni fa raccontavano le disavventure dei turisti alle prese con osti liguri.



Giulia Eleonora Musso riprende il leitmotiv e lo reinterpreta immaginando di essere una bagnina di uno stabilimento balneare 'invaso' dai turisti, che chiama 'senzamare', o la proprietaria di un panificio dove arrivano richieste di pizza bianca e pesto senza aglio, ribattezzato 'per vampiri'. Il video si conclude con un auspicio, viste anche le temperature di questi giorni: “Arriverà settembre”.



La comica ligure da tempo realizza video, pubblicati sui propri profili social che in chiave ironica raccontano le gesta di una bagnina svogliata all'idea di accogliere i 'senzamare'.