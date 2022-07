Grande attesa per questa sera per l'inizio della settima edizione di 'Bordighera Un Mare di Sapori' che continuerà domani sera per poi concludersi mercoledì

L’evento, organizzato dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune, premia il suggestivo e invitante lungomare Argentina quale location ideale per accompagnare il visitatore e turista in un percorso enogastronomico, quando una sorprendente tavolata si snoderà in riva al mare, alla scoperta delle eccellenze del territorio: saranno infatti i migliori ristoratori locali che collaboreranno in vario modo alla realizzazione di menù , capaci di evocare e proporre la più rappresentativa tipicità della cucina ligure.

‘Mare di Sapori’ si è oramai conquistato un posto di rilievo nel panorama locale, lo confermano i tantissimi visitatori che ogni anno affollano la passeggiata mare , e nasce e si conferma come occasione per portare sotto i riflettori il valore della cucina ligure. E’ grazie alla volontà degli chef di creare un grande appuntamento per il territorio ,e il desiderio di fare squadra e di creare un momento esclusivo che unisca al piacere della degustazione dei piatti anche un clima di festa e forte partecipazione da parte del pubblico.

Non mancheranno intrattenimenti musicali nel corso dell’intera manifestazione. Esibizioni di tango e musica dal vivo. Sotto il programma musicale per creare un esclusivo momento di festa e convivialità.

Lunedì: Ambaradam & Smartphonic, Sound Pressure, Taità, BlessedRebels e So Wat.

Martedì: Ambaradam & Smartphonic, Mercenari, So Wat, Taità e Isabelle Trio

Mercoledì: Full Optional, Sound pressure, Fabbris e Taità.

Qui di seguito la rosa dei partecipanti: Ristorante Agua Bistrò del Mare, Ristorante “Romolo Amarea”, “Ristorante Hotel Parigi”, Dastevent Street Food, Ristorante Sant'Ampelio, Ristorante “ Lido Beach”, Sant'Ampelio pane, Ristorante Marmura, Zio Frenk, “Il Garroccio Beach”, Buga Buga, Ristorante Bar Centrale, Ristorante “Paloma 11”, Pasticceria da Saro, Ristorante “Maoma”, Ristorante U Cavetu, Cafe' Monet, Bagni Ristorante Vernier, Bar “Atù”, Dolci Tentazioni, Ristorante Marina Beach, Amadora, Ristorante Chica Loca. Completano la rosa dei ristoranti le due neo aziende “The Hanbury gin” e “Decantico”.