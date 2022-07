Costarainera: mercoledì al Parco del Benessere l'appuntamento letterario con Cristina Bertolino

Si svolge mercoledì prossimo alle 18, al Parco del Benessere ‘G.F. Novaro’ a Costarainera, il terzo appuntamento della rassegna letteraria ‘Letture al Parco Novaro’, con il libro 'Goccio Lina' di Cristina Bertolino, scrittrice di storie e fiabe per bambini e già insegnante e Presidente della Giuria del concorso letterario per ragazzi ‘Narratori in Erba’, sostenuto dal ‘Festival della cultura mediterranea Imperia’.

L’autrice sarà affiancata dalla maestra Giorgia, con la quale intratterranno i bambini con letture animate e laboratori di disegno; sarà un modo per far conoscere Lina e il suo fantastico viaggio.

Lina è una goccia piccola, che attraverso corse, capriole, salite, discese e sorprendenti trasformazioni scoprirà di cosa è fatta la libertà, anche se con un pizzico di nostalgia. Un’avventura da togliere il fiato.

Sarà un pomeriggio dedicato ai bambini, ma non solo, dove letture, giochi improvvisati e bibite rinfrescanti, intratterranno il pubblico nella rilassante cornice del Parco Novaro.