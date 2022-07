Bajardo: domenica prossima la 15a edizione di ‘Antica...mente – Festa della lavanda & delle essenze di montagna’

Si svolge domenica prossima a Bajardo nell’entroterra di Sanremo l’atteso evento estivo che annualmente si ripropone con formule sempre innovative, organizzato dalla ‘Fattoria del ghiro’, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Biblioteca comunale.

Nel suggestivo borgo si svolgerà ‘Antica...mente – Festa della lavanda & delle essenze di montagna’, giunta alla 15a edizione. Come tradizione per le vie del paese sarà allestito il mercatino dei prodotti tipici artigianali, un’opportunità per gustare i sapori ed annusare i profumi di questo territorio unico e non solo gli effluvi delle erbe, ci inebrieremo anche del profumo della carta stampata.