Incidente stradale, questa mattina intorno alle 6.30 in via Padre Semeria a Sanremo.

Un giovane, al volante della sua auto, è finito fuori strada per cause ancora in via d’accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento sanremese, il personale medico del 118 e un’ambulanza.

Il giovane è stato estratto dall’auto e trasportato in ospedale a Sanremo, in codice giallo di media gravità.