Imperia: nuova rottura della condotta 'Roya 1' sull'Incompiuta, domani scattano i lavori. Probabili cali di pressione

Nuova rottura della condotta ‘Roya 1’ a Imperia, questa volta in via Angiolo Silvio Novaro sulla cosiddetta ‘incompiuta’. Proprio per questo Rivieracqua ha predisposto un intervento urgente, che scatterà domani, in corrispondenza dell'insediamento rurale La Conca.

I lavori potrebbero andare avanti sia domani che mercoledì, portando a una serie di manovre di rete, con conseguenti cali di pressione od interruzione del servizio in tutto il Golfo Dianese a partire dalle 10 di mercoledì fino all’ultimazione dei lavori prevista entro le 20.30.

Come sempre, al ripristino delle condizioni normali di erogazione, si potranno verificare fenomeni di torbidità dell’acqua che andranno progressivamente a scomparire e, comunque, non pregiudicheranno la potabilità.