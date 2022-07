Coronavirus: calano come ogni lunedì i tamponi ma il tasso di positività è sempre in discesa, oggi al 18%

Come ogni lunedì, con il classico numero inferiore di tamponi, calano anche i numeri dei nuovi casi. Importante anche oggi il netto calo del tasso di positività, che scende di circa 2 punti rispetto a ieri, al 18,20%.

Sono 683 i nuovi casi di positività al covid-19 rilevati oggi in Liguria. Di questi 104 in provincia di Imperia, 152 in quella di Savona, 324 a Genova e 102 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 3.751 tamponi, dei quali 940 molecolari e 2.811 antigenici.

Scendono anche i ricoverati nella nostra provincia, oggi 37, uno in meno di ieri e sempre 2 (come ieri) in terapia intensiva. Cresce invece il dato regionale con le persone ricoverate che sono 480 (+12) delle quali 13 (-1) in terapia intensiva.

Oggi sono 3 i morti nella nostra regione, 2 a Genova e uno ad Albenga. Tornano a salire i pazienti in isolamento domiciliare: sono 22.805, ovvero 726 in più di ieri.

Sotto il bollettino completo