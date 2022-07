Condizioni di lavoro al limite per gli autisti RT: le immagini di un ubriaco che dorme su un bus a Ventimiglia

Sono sempre molti i problemi che devono affrontare gli autisti della Riviera Trasporti, azienda che gestisce il servizio tra Ventimiglia e Andora. Nei giorni scorsi abbiamo trattato il problema delle mascherine, obbligatorie per i conducenti e per i passeggeri (ma con questi ultimi che non le indossano) reintroducendo il dilemma del bigliettaio, che potrebbe risolvere quello dei ‘portoghesi’.

Oggi siamo di fronte a uno dei tanti casi che gli autisti si trovano di fronte sugli autobus in tutta la provincia. Questa volta è stato filmato per confutare quanto accade molto spesso, sia la sera che al mattino presto. Spesso, infatti, i conducenti sono costretti a fare da ‘sceriffi’ per far scendere clochard e disadattati che si insediano sulle vetture, dove si addormentano, spesso ubriachi.

La testimonianza del video è eloquente e, secondo le informazioni raccolte tra gli autisti, accade di sovente dover far scendere persone che si addormentano all’interno. Alcune trovano rifugio durante la notte, altre prendono il bus a un capolinea e arrivano all’altro perché totalmente fuori di sé per aver assunto alcol o altre sostanze. E' il caso del video che pubblichiamo, con un giovane che sollecitato dall'autista, continua a dormire.

Spesso gli autisti sono costretti a chiamare le forze dell’ordine, visto che le persone non intendono assolutamente lasciare il mezzo. Condizioni di lavoro, come si può ben capire, difficilissime per chi vuole solo fare il proprio mestiere per portare a casa la ‘pagnotta’.