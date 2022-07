Valle Argentina: ieri si è ripetuta la tradizionale trebbiatura del grano a Ciabaudo in Oxentina (Foto)

E’ tornata ieri l'ormai tradizionale trebbiatura del grano che ha ‘dipinto di oro’ il borgo di Ciabaudo in Valle Oxentina.

Una quindicina circa i produttori che hanno portato migliaia di spighe, sono infatti diversi i quintali di grano prodotti quest'anno, per poter dividere i semi da cui poter ricavare la farina ad uso familiare.

Dalle 7.30 alle 15.30 la trebbiattrice ‘Garin’ dei primi del '900, recuperata e restaurata lo un paio di anni fa, ha prodotto milioni di semi, lo scarto, la paglia, veniva imballata in ‘ballette’ per il riutilizzo in un'economia circolare antica come le pietre delle tradizioni del nostro entroterra.

In conclusione un pasto conviviale che ha animato il centro del borgo.