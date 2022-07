Farmaci a distribuzione diretta, i nuovi orari per la farmacia dell'ospedale di Bordighera

Il servizio farmacia presso l'ospedale di Bordighera sarà disponibile nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12.30. A comunicarlo è l’Asl 1 che informa l’utenza: “Per quanto attiene la dispensazione dei farmaci come primo ciclo in dimissione, questi verranno, nei giorni di assenza, anticipati dai reparti.

"Per ciò che concerne i pazienti esterni, gli stessi saranno invitati nelle giornate di non presenza e in caso di emergenza, a recarsi presso la farmacia territoriale di Bussana di Sanremo, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13”.