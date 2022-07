Sanremo: raccolta dei rifiuti troppo 'rumorosa' al Polo Nord, la protesta di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Liliana, ci ha scritto per lamentare nuovamente l’eccessivo rumore dei mezzi che si occupano della raccolta dei rifiuti, nella zona del Polo Nord a Sanremo:

“A giorni alterni veniamo svegliati alle 4:30 e mantenuti svegli fino alle 7, quando l'ennesimo camion a gasolio ha fatto il suo svuotamento di cassoni con motore acceso e schiacciamento rifiuti. Il lunedì in particolare sembra che la raccolta carta sia infinita e che i mastelli si riempiano con cadenze di mezz'ora poiché vengono svuotati più volte o in più passaggi (circa 7). Finalmente terminata la processione di camion della nettezza, comincia il traffico pesante accompagnato da un incessante rosario di clacsonate, dopo che corso Inglesi è stata trasformata da via del ‘Liberty’ a strada ad alto scorrimento. Insomma i mezzi elettrici silenziosi ed ecologici promessi con il porta a porta dove sono finiti?”