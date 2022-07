Anche il sindaco di Vallecrosia contro Mulè per dichiarazioni su Toti: "Vergognoso attacco personale!"

Il Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi replica agli attacchi del Deputato Giorgio Mulè al Presidente Toti: “È vergognoso che in un dibattito politico si arrivi alla denigrazione personale!”. Commenta così il Sindaco Biasi l’attacco che il Deputato Giorgio Mulè nei confronti del Presidente Toti. Prosegue Biasi: ”Oltre ad aver esagerato nei toni e nei contenuti, mi viene da chiedere al Deputato Mulè se sarebbe in grado di arrivare a Vallecrosia senza l’utilizzo del navigatore, visto che in questi anni non ho mai avuto il piacere di incontrarlo… farà il Deputato in smart working?”.