Una raccolta di fondi per Mister Giampiero Pesante: la famiglia sta facendo di tutto per aiutarlo

La famiglia del Mister Giampiero Pesante, chiede un aiuto per dargli la possibilità di intraprendere la riabilitazione intensiva di cui ha bisogno. I familiari del tecnico, noto nel calcio dilettantistico ligure, hanno lanciato da Sanremo una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe arrivata a mille euro in un giorno.

“Il 16 dicembre 2021 - racconta Ines Pesante - Giampiero ha avuto un improvviso infarto al quale sono seguiti danni cerebrali. Da allora - prosegue - Giampiero sta combattendo e noi facciamo di tutto per aiutarlo, vi chiediamo per questo una mano, per poter continuare ad aiutarlo”.

La raccolta fondi è raggiungibile QUI