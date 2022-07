Ventimiglia: sabato alla cattedrale di Santa Maria Assunta il concerto dell'organista Olivier Périn

Sabato la cattedrale di Santa Maria Assunta di Ventimiglia ospiterà l’attesa esibizione del concertista francese di fama internazionale Olivier Périn, organista titolare della Chiesa La Madeleine di Parigi, nella quale succede ad eminenti musicisti come Camille Saint-Saëns e Gabriel Fauré. Il concerto si colloca nell’ambito del XXIV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante nell’intero territorio regionale promossa come di consueto dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS. Sarà quindi possibile ascoltare l’organo “Fratelli Carrara” (2008) in un ampio repertorio concepito espressamente per esaltarne le caratteristiche timbriche. Il concerto si avvale del sostegno economico del Comune di Ventimiglia e della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Olivier Périn – Musicista polivalente, è nato a Orléans e ha scoperto la sua passione per la musica organistica durante gli studi presso il Conservatorio della sua città (docente il M° François-Henri Houbart). Completa la sua formazione al Conservatorio Nazionale della Regione di Lione, dove ha ottenuto un Primo Premio di perfezionamento. Ha seguito varie masterclass sotto la guida dei docenti Michel Chapuis, André Isoir, Jean Boyer, Jan Willem Jansen e Jean-Charles Ablitzer. Un primo premio per l’improvvisazione gli è stato conferito al Conservatorio di Saint-Maur-des-Fossés sotto la guida di Thierry Escaich e Pierre Pincemaille. A soli 22 anni diventa organista titolare della Cattedrale Sainte-Croix di Orléans dove si esibisce all’organo storico Cavaillé-Coll. In seguito diventa organista titolare della chiesa di Saint-Paul-Saint-Louis a Parigi, dove dal 1997 fino al 2020 contribuisce validamente a offrire alla comunità musica liturgica di qualità seguendo con raffinatezza la tradizione francese dell’improvvisazione. Nel 2020 Olivier Périn è nominato secondo organista titolare del grande organo storico Aristide Cavaillé-Coll della Chiesa La Madeleine a Parigi, nella quale succede ad eminenti musicisti, come Camille Saint-Saëns e Gabriel Fauré. Nel 2001 e 2003 partecipa al Concorso Internazionale d’Organo della Città di Biarritz ricevendo i prestigiosi premi “Prix du public” e “Grand Prix André Marchal” per Improvvisazione. Dopodiché inizia la sua carriera di concertista in Francia e all’estero, e si esibisce sia come solista che con varie formazioni musicali e riesce a mettere insieme un vasto repertorio che spazia dalla musica barocca tedesca fino alla scuola post-sinfonica, tutto documentato da una ricca discografia. Durante il percorso scopre il suo particolare interesse per la musica barocca francese della quale egli è oggi ambasciatore molto apprezzato in svariati paesi. Olivier Périn ha insegnato magistralmente Formazione musicale al Conservatorio di Orléans e in seguito a quello di Tolone, di cui diventa direttore nel 2010. Dal 2013 ricopre la carica di direttore del Conservatorio de Montpellier Méditerranée Métropole e dal 2015 diventa direttore del Conservatorio de Nancy. Nel 2006 fonda lì etichetta Yska, di cui cura la direzione artistica, e dal 2009 è responsabile dell’organizzazione della rassegna Dimanches Musicaux de La Madeleine di Parigi dove si accolgono i migliori cori e organisti di tutto il mondo.

L’organo della Cattedrale di Ventimiglia è stato ricostruito dalla ditta F.lli Carrara nel 2008. Si tratta di uno strumento a trasmissione meccanica con consolle a finestra avente tre manuali di 56 tasti (Do1-Sol5) e pedaliera diritta di 32 pedali (Do1-Sol3). I manuale – Hauptwerk: Quintaton 16’, Prinzipal 8’, Flauto a camino 8’, Prestant 4′, Nasat 2 2/3′, Doublette 2’, Mixture 3 Fach, Trompeten 8′. II manuale – Brustwerk: Bourdon 8′, Oktave 4′, Superoktave 2′, Quint 2 2/3′, Terz 1 3/5′, Cymbale 3 rg, Vox Humana 8′. III manuale – Hinterwerk: Principale 8′, Rohr Flote 4′, Spitz Floten 2′, Larigot 1 1/3′, Quintadena 8′, Krummhorn 8′. Pedal: Sub-Bass 16′, Flute 8′, Posaunen Bass 16′, Trombone 8′, Clairon 4′. Somieri a tiro. Unioni tastiere e pedaliera, Tremblant doux, Tremblant fort, Zimbelstern, Usignolo 5 canne.