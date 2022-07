Imperia: domenica 31 luglio la seconda edizione di 'Vicolarte e la riapertura di ‘Nostra Signora della Neve’

Domenica 31 luglio, nel centro storico di Poggi a Imperia, si terrà la seconda edizione di ‘Vicolarte’, mostra itinerante di pittura, fotografia e (per la prima volta da quest'anno) anche poesia.

Nell’occasione i caruggi e le piazzette storiche diventeranno una galleria a cielo aperto, con accesso libero e gratuito ai visitatori. La manifestazione, che avrà inizio alle 15:30, farà da cornice all'importante riapertura della chiesa del paese, ‘Nostra Signora della Neve’, chiusa da anni per ristrutturazione, ed alla svelatura della targa in onore della pittrice Rita Saglietto, che avverrà in presenza del Sindaco Claudio Scajola alle 16:30. Alle 17 la cerimonia dell'apertura solenne del portone e, a seguire, celebrazione della Santa Messa alla presenza del Vescovo di Albenga-Imperia.

Per partecipare alla mostra come artisti, la propria adesione va inviata al numero 333-3004243 (Marina) entro il 25 luglio. Quota di partecipazione fissata in 5 euro. Verrà premiata un'opera per categoria, grazie alla valutazione di 3 giudici di spicco del mondo della fotografia, poesia e pittura.