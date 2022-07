Imperia: vertice tra Regione e Provincia sul futuro dell'acqua, all'orizzonte nuovi fondi da Genova (Foto e Video)

Vertice in Provincia, oggi pomeriggio con la Regione per parlare del futuro dell’acqua, grave problema che affligge buona parte del Nord Italia e della Liguria ma, soprattutto la nostra provincia.

Il Presidente della Regione, Giovanni Toti, è arrivato alle 15 in Provincia accompagnato dagli Assessori Giampedrone e Scajola. Primo step un incontro privato con il Presidente dell’ente e, quindi, alle 16 il tavolo con i responsabili di Rivieracqua (Presidente Gianluigi Mangiante e Sara Rodi) per poi parlare con i media sulle decisioni prese.

I ‘rumors’ parlano di nuovi fondi in arrivo dalla Regione, oltre agli ormai noti 6 milioni di euro per i lavori alla condotta del Roya verso il golfo dianese. Nessun particolare per il momento con la provincia e in particolare l’entroterra di Imperia che sperano di poter superare questa grave crisi idrica, accentuata dal caldo asfissiante degli ultimi giorni, che sembra vada avanti ancora.

Purtroppo la nostra è una zona che paga l’assenza di invasi, oltre a una stagione invernale nella quale sono state davvero poche le precipitazioni. E, intanto, le previsioni confermano una fine di luglio senza piogge e con temperature elevate. Gli acquedotti sono allo stremo e la paura di rimanere senz’acqua è molto alta.