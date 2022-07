'Sanremo t'InCanta' alza il tiro dopo i 'sold out' delle prime tre uscite: ecco le serate a tema

‘Sanremo t'inCanta’, il nuovo format nazional-popolare fortemente voluto dall’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi in collaborazione con l’Associazione Viva Armea, nelle prime tre serate ha riscontrato un successo davvero inaspettato nonostante la concomitanza degli altri ed importanti eventi previsti nel calendario manifestazioni.

Infatti, il ‘tutto esaurito’ è stata la costante in tutte le prime tre le serate, con un’interessante alternanza di interpreti e canzoni italiane che estere. La Direzione Artistica di Alex Penna ha quindi deciso di ‘alzare il tiro’ e per i prossimi appuntamenti proporrà delle serate a tema, indirizzando tutti i cantanti amatoriali, sia turisti che residenti, che si esibiranno per donare emozioni al numeroso pubblico, a scegliere una canzone rispettosa del tema della serata.

L’innovazione avrà inizio con la serata di venerdì prossimo ed il primo tema sarà ‘Canzoni dalla storia del Festival di Sanremo’. A tutti i cantanti sarà richiesto di proporre un brano di successo del Festival, dalle origini ad oggi, raccontando per ogni brano e per voce del Presentatore Agostino Orsino un aneddoto simpatico o curioso legato alla canzone stessa, spesso sconosciuti al grande pubblico.

La quarta serata sarà ulteriormente vivacizzata da un travolgente intermezzo da parte degli speciali ospiti Geisa Rodriguez, DJ Ray Dos Santos e DJ Chino che faranno una dimostrazione di ballo e musica latino-americana nonché di Macumba Fitness. “Uno speciale encomio – dicono gli organizzatori - va rivolto a Lorenzo Devoto e tutto il suo staff di Radio Intemelia, la radio del Ponente ligure, che con la brillante voce della speaker Donatella Durando trasmette in diretta streaming e in FM la manifestazione, registrando nelle prime tre serate un boom di ascolti dove si è interagito praticamente in tutto il mondo. Inoltre, grande merito va riconosciuto al gruppo di Giancarlo Platino, essenziale per il supporto informatico ed organizzativo”.

‘Sanremo t’inCanta’ è per tutti ed il messaggio che si vuol mandare è che a Sanremo, ‘Città della Musica’ per antonomasia, tutti possono cantare e ricevere il giusto encomio: “L’attestato ufficiale sotto il patrocinio del Comune di Sanremo – proseguono gli organizzatori - è sempre più un riconoscimento ambitissimo per i partecipanti che porteranno con loro un ricordo indelebile vissuto da protagonisti nella nostra bellissima città”.