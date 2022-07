Sanremo: perde il controllo del camion e finisce fuori strada, conducente illeso ma problemi per rimuovere il mezzo (Foto e Video)

Finisce fuoristrada in via Val D’Olivi ma fortunatamente rimane illeso anche se i danni sono particolarmente ingenti sia al camion che alla proprietà dove ha terminato la propria corsa.

È accaduto questa mattina poco dopo le 10.30 in via Val D’Olivi a Sanremo, all’altezza del civico 52. Un camion della ditta ‘Sanremo Piante’ è finito fuori strada, distruggendo il muretto di protezione e finendo nelle competenze di una villetta.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ma, fortunatamente, il conducente del mezzo ha rifiutato il trasporto non avendo riportato ferite, anche se in lieve stato di choc.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Sanremo che ora dovranno capire come poter riportare in strada il camion. Le operazioni potrebbero svolgersi domani con il coinvolgimento di una ditta privata mentre questa mattina i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo per evitare pericolose fuoriuscite di gasolio.

La zona è stata poi transennata e messa in sicurezza. Sul posto anche gli agenti della Municipale e i Carabinieri.