Sanremo: rimosso con una gru il camion uscito di strada ieri in via Val d'Olivi (Foto)

È servita quasi una mattinata di lavoro per rimuovere il camion che ieri è finito fuori strada in via Val d'Olivi ribaltandosi dopo aver sfondato il muro di contenimento. Fortunatamente illeso il conducente, mentre sono ingenti i danni all'arredo urbano e all'intera zona sulla quale il mezzo pesante è precipitato.

Il Comune ha incaricato la ditta locale 'Tesorini' per le complesse operazioni di rimozione che hanno visto il coinvolgimento di una pesante gru.

Per via dei lavori il Comune ha disposto la chiusura della strada con un'ordinanza entrata in vigore questa mattina alle 9.30 e valida sino al termine dell'intervento.

Da via Val d'Olivi le immagini firmate da Tonino Bonomo