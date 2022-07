Sanremo: camion esce fuori strada in via Val D'Olivi, domani i lavori di recupero. Sarà chiusa la strada

Sono stati affidati alla ditta Tesorini, che interverrà con un apposito mezzo, i lavori per la rimozione del camion che, questa mattina (QUI) è finito fuori strada in via Val D’Olivi a Sanremo, al civico 52.

In relazione ai lavori il Sindaco di Sanremo ha emesso anche un ordinanza di chiusura di via Val D’Olivi, dalle 9.30 di domani mattina e fino a fine lavori. L’incidente è avvenuto questa mattina e, fortunatamente, il conducente è rimasto illeso anche se i danni sono particolarmente ingenti sia al camion che alla proprietà dove ha terminato la propria corsa.

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Sanremo hanno messo in sicurezza il camion, estraendo tutto il gasolio dal serbatoio. Il Comune ha provveduto a transennare l’area e, domattina è previsto il recupero del mezzo.