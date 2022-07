Ventimiglia: sarà Matteo Marzotto il super ospite del 'Premio Magnani' della Confesercenti provinciale

Sarà il manager e imprenditore Matteo Marzotto il super ospite del Premio Magnani istituito dalla Confesercenti provinciale di Imperia con la società Marina Development Corporation, in collaborazione con la società Cala del Forte. Marzotto sarà presente sabato sera a Ventimiglia e interverrà nel corso della cerimonia di consegna del nuovo premio da consegnare ad una persona, nata o vissuta nella città di Ventimiglia, che si è distinta in modo particolare nell'ambito imprenditoriale con risultati importanti.

“Questo Premio, alla prima edizione - dichiara Sergio Scibilia di Confesercenti - nasce dal bisogno di comunicare ai giovani il valore del sacrificio, attraverso cui è possibile raggiungere la piena realizzazione personale. Per questi valori, con questo spirito, per la storia professionale e umana che ha rappresentato, il Premio sarà intitolato alla memoria di Eugenio Magnani, tra i più brillanti delegati-manager della promozione turistica, grande personaggio ventimigliese”.

L’appuntamento di sabato inizierà alle ore 21 di presso il porto di Cala del Forte. Il Premio sarà consegnato a Gianfranco Piras, un altro importante ventimigliese che si è distinto a livello italiano nel mondo imprenditoriale. Piras, nato e cresciuto a Ventimiglia, diplomato al Liceo Classico Angelico Aprosio, si è laureato nel 1996 in Economia Politica a Milano, presso l’Università Bocconi, e nel 1997 ha iniziato il suo sentiero professionale nel mondo della finanza. Nei primi anni ha operato nella intermediazione mobiliare per il Gruppo Intesa Sanpaolo, successivamente ha operato in una banca d’affari italiana. Nel 2014 lascia la consulenza per entrare come direttore generale in EcoEridania SpA, il più grande operatore italiano nella raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti. Nel 2018 diventa socio della società di gestione di fondi di Private Equity Xenon AIFM, autorizzata a gestire fondi di investimento su tutti i territori dell’Unione Europea. Oggi siede in consigli di amministrazione di diverse società.

Il Premio Magnani, commissionato da Marina Development Corporation, è stato realizzato dall’artista milanese Fabio Pozzi e si ispira ai garofani, simbolo della Battaglia dei Fiori di Ventimiglia, e al Corsaro Nero, personaggio la cui storia fantastica nasce proprio da questa terra.