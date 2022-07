Sanremo: terminati i lavori alla stazione ferroviaria, finalmente si possono parcheggiare molte più moto (Foto)

Sono tornati a disposizione dei viaggiatori tutti i parcheggi per gli scooter della stazione ferroviaria di corso Cavallotti a Sanremo. Da alcuni giorni, infatti, sono terminati i lavori che hanno costretto in molti a lunghe ricerche per trovare uno stallo dove lasciare il mezzo a due ruote e poi prendere il treno allo scalo ferroviario della città dei fiori.

Negli ultimi mesi non sono mancate le polemiche dei pendolari che, costretti a spostare in treno per andare a scuola o al lavoro, arrivavano alla stazione in moto e, dovendola lasciare nei luoghi più disparati, spesso si ritrovavano la multa al rientro a Sanremo.

In molti dovevano lasciare il mezzo tra largo Ruffini e corso Garibaldi ma addirittura fino in piazza Colombo. Ora la situazione è decisamente migliorata anche se, come si può vedere, tutti gli stalli alle 17 di ieri erano stracolmi, a conferma di quanto siano importanti per chi viaggia.

Intanto stanno terminando i lavori del parcheggio sotterraneo, che è 'off limits' da diversi mesi. Secondo quanto evidenziato dal Comune, che li sta effettuando, dovrebbe essere una questione di settimane.