Sanremo: rischio per un ragazzo non deambulante per auto parcheggiate in divieto, la segnalazione di un lettore

"Sanremo, Via Franco Norero, il primo tratto di una strada residenziale a doppio senso di marcia, essendo senza uscita, in salita e con alcune curve senza visibilità.

Avere l'auto sotto casa è certamente una comodità a cui pochi vogliono rinunciare. Malgrado il divieto di fermata e sosta, ben visibile nella segnaletica verticale, in un tratto in curva si è soliti parcheggiare, rendendo la via a senso unico alternato. Non sempre le auto in transito procedono a velocità moderata e compatibile con il percorso. Spesso si rischia la collisione.

Un povero ragazzo, non deambulante, è costretto a percorrerla più volte al giorno, rischiando l'incidente, con la sua carrozzina elettrica.

Il fatto è conosciuto da tutti gli abitanti che continuano a parcheggiare, la Polizia Municipale a volte, purtroppo molto saltuariamente, eleva contravvenzione ai veicoli in divieto. Tanto saltuariamente che i veicoli sono sempre lì parcheggiati. Questo è il segno della nostra inciviltà e del degrado del nostro Comune. E soprattutto della poca comprensione verso chi è meno fortunato.



Lorenzo Alberti".