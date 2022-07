Imperia: domenica prossima il triangolare con Genova e Torino di Rc Model con le macchine radiocomandate

Domenica prossima alle 9.30, alla pista di modellismo dinamico radiocomandato a fianco dello sferisterio di via Coppi Rossi a Imperia, si svolgerà la terza e ultima gara del triangolare Genova-Torino-Imperia, in cui i modellisti si sfideranno in diverse categorie di modelli elettrici in scala 1:10.

L’evento, che porterà circa 40 partecipanti, è stato realizzato dall’Associazione RC Model ed è patrocinato dal Comune di Imperia. RC Model è un’associazione che conta un buon numero di iscritti provenienti anche fuori dalla Provincia di Imperia e il circuito di Piani è uno dei soli due presenti in Regione Liguria.

Il direttivo societario auspica che l’evento possa essere il primo di un’importante serie di altre iniziative e che possa avvicinare molti imperiesi e non a questa disciplina.

“Non è solo competizione - dicono dal sodalizio - ma anche rispetto delle regole, competenze meccaniche ed elettroniche ma soprattutto aggregazione. Domenica, sarà possibile presenziare alla competizione per poter assistere alle performance dei piloti durante le gare”.