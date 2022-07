Sanremo: "il Lello Petrarca Trio apre il concerto di John McLaughlin a Pian di Nave per 'Unojazz&blues'

Sarà il Lello Petrarca Trio ad aprire domani, venerdì 15 luglio, l'attesissimo concerto di John McLaughlin, il primo musicista a calcare il palco di Pian di Nave nell'ambito di Unojazz&blues, la rassegna dedicata alle regine della musica organizzata da Unoenergy, azienda sanremese leader nel settore energetico, in collaborazione con il Comune di Sanremo.

Vero e proprio mito della scena musicale internazionale, McLaughlin sarà accompagnato dai 4th Dimension, quartetto jazz che da tempo lo affianca nei live.

L'esibizione sarà aperta dall'esibizione del Lello Petrarca Trio, composto dal frontman Lello Petrarca al piano musicista, compositore, polistrumentista e arrangiatore poliedrico ed eclettico che attinge da stili e generi diversi, Vincenzo Faraldo al contrabbasso e Aldo Fucile alla batteria.

Il progetto del Lello Petrarca Trio è incentrato sulla composizione originale e sulla rielaborazione di temi tratti dalla musica classica e dal mondo pop. Il genere del trio si affaccia sull’enciclopedismo musicale e spazia dal jazz al pop al blues alla classica passando per la musica popolare, avvalendosi di strumenti acustici quali il pianoforte, il contrabbasso alla batteria. Tra i capisaldi del trio vi è l’improvvisazione.