Molini di Triora, domenica terzo appuntamento letterario con 'Dall’Entroterra…Che storie!"

Terzo appuntamento letterario con 'Dall’Entroterra…Che storie!". L'evento rientra negli eventi dell'estate 2022 di Molini di Triora.

L'appuntamento si svolgerà domenica 17 luglio alle ore 18.00 in Piazza Santo Lantrua o nel ricreatorio San G.B. Lantrua via Case Soprane in caso di maltempo.

Le donne nella resistenza imperiese: Donatella Alfonso giornalista, scrittrice presenta "La ragazza dal fiocco rosso. Diario di Maria Musso" (Fusta editore), Daniela Cassini presenta "Lina Meiffret, partigiana e letterata, amica del giovane partigiano Italo Calvino" (Fusta editore).

Il dialogo sarà accompagnato dalle letture di Manuela Ormea e con la presenza del Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza della Provincia di Imperia on. Giovanni Rainisio,

"Con la presenza del Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza della Provincia di Imperia on. Giovanni Rainisio, le due Autrici Donatella Alfonso e Daniela Cassini dialogano sulle biografie di due donne importanti nella Resistenza imperiese: Maria Musso di Diano Arentino (IM) e Lina Meiffret di Sanremo, due grandi personalità di donne forti e coraggiose che ora sono state scoperte e valorizzate.

Donatella Alfonso, già coautrice di "Destinazione Ravensbruck", si è occupata di pubblicare con Alfonsina Sibilla "La ragazza dal fiocco rosso. Diario di Maria Musso" (Fusta editore), una vicenda personale drammatica vissuta nei campi di concentramento e sterminio.

Daniela Cassini ha fatto con Sarah Clarke un documentato lavoro di ricerca e pubblicazione di documenti inediti su "Lina Meiffret, partigiana e letterata, amica del giovane partigiano Italo Calvino" (Fusta editore), attiva nell'organizzazione politica della Resistenza locale con tanti altri intellettuali del Ponente. Arrestata e deportata nei campi di concentramento tedeschi, al ritorno si è dedicata alla scrittura.

I libri di cui si parla sono entrambi pubblicati con il sostegno dell'Istituto Storico della Resistenza di Imperia.

A queste biografie si aggiunge una breve testimonianza del paese portata da Maria Chiara".

Sinossi Meiffret

Attraverso gli articoli di Italo Calvino sui giornali della Resistenza sanremese, i documenti dell’Istituto Storico della Resistenza Età Contemporanea di Imperia e le memorie di antiche amicizie, viene raccontata la storia di Emanuela Lina Meiffret, partigiana e letterata, una donna dal forte impegno civile, rimasta troppo a lungo nell’ombra.

Dopo essere stata una presenza politica attiva nella lotta di liberazione dal nazifascismo a Sanremo nei mesi antecedenti e successivi all’8 settembre del 1943, viene arrestata nel febbraio del ‘44 e poi deportata in Germania nei campi di concentramento.

Dall’intervista rilasciata ad Italo Calvino sulle pagine del giornale “La nostra lotta” dopo il suo ritorno dai lager, si può rivivere tutto l’orrore di quei lunghi mesi di prigionia.

Personalità poliedrica, studia in Svizzera e alla Sorbona, poeta e traduttrice, fu amica di personalità di spicco del Ponente ligure come Italo Calvino, Guido Seborga, Renato Brunati e tanti altri.

Dopo la fine della guerra si ritirò nella solitudine dell’isola di Ponza e delle baite della Val Badia.

Nel volume sono riportate le testimonianze storiche e giornalistiche che, insieme alle immagini dei documenti originali arricchite da numerosi inediti (poesie, lettere, racconti), vogliono presentare la vasta produzione culturale di Lina Meiffret e della cerchia di intellettuali attivi tra Sanremo, Bordighera e il Piemonte durante la Resistenza, con cui fu in relazione anche nel dopoguerra.

Gli eventi sono promossi dal comune di Molini di Triora mentre le associazioni cultural sono Casa Balestra A.P.S., PAC Ponente Ambiente Cultura. L'entrata è libera.