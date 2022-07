Bordighera: martedì 9 agosto la 'Marcia in notturna' organizzata dal Comitato Croce Rossa

Martedì 9 agosto si svolge la 31a ‘Marcia in Notturna’ aperta a tutti (non competitiva), organizzata dal Comitato Croce Rossa di Bordighera.

Il 21° trofeo (memorial a ricordo dei Volontari) ‘Antonio Pignatta - Pietro Giovannetti’ partirà quindi, come sempre alle 20,30 dal Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina per proseguire verso: via Noaro, via Vittorio Veneto, via Romana, via Dritta, via Circonvallazione, via Dei Colli, via Coggiola, ancora via Romana, via G. Rossi, via Palermo, per concludersi sul Lungomare Argentina.

I Volontari di Croce Rossa seguiranno l'intero percorso pronti ad intervenire per ogni evenienza tecnica ed anche sanitaria. All'arrivo verrà distribuito ai partecipanti il ‘sacchetto viveri', mentre un ‘Punto Acqua’ durante il tragitto è previsto in cima alla via dei Colli, al Rondò. La premiazione è prevista, sempre al Chiosco della Musica, con i saluti delle Autorità cittadine.

La preiscrizione, con la compilazione di un apposito, è da inviare alla mail: marciacribordighera@gmail.com corredato da ricevuta di pagamento della quota.