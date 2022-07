Vallecrosia: abbattimento di un pioppo, il Comitato PAT si appella al sindaco "Ci ripensi"

"Sindaco ci ripensi e faccia una scelta controcorrente, mantenga l'albero e preservi l'ombra in un periodo di tale emergenza afosa"

Questo l'appello lanciato dal Comitato ambientalista P.A.T. al sindaco Armando Biasi, in merito alla notizia dell'abbattimento di un pioppo in via 1° Maggio a Vallecrosia.. "Le chiediamo, come comitato a difesa del paesaggio, degli alberi e del territorio di cambiare idea e scegliere, se davvero è necessario, soluzioni di mantenimento di alberi già adulti, il cui beneficio ambientale è massimo rispetto a nuove piantumazioni. Inoltre il pioppo sembra dritto come un fuso, e fa anche una bella ombra. La definizione apparsa "rami fuori piombo" .... Esistono rami "a piombo"? Quelli sono i muri!"