Sanremo: la strada Verezzo-Croce della Parà doveva essere finita da un mese ma i lavori sono fermi (Foto)

Un nostro lettore, Rolando Chierici, ci ha scritto per parlarci dell’eterna incompiuta, la strada di collegamento tra Verezzo San Donato e la Croce della Parà:

“Strada che è iniziata nel marzo del 1989, ed è andata avanti a spizzichi e bocconi. E’ ora iniziato completamento della strada, con i lavori di scavo della strada per la posa dei tubi per la fognatura, per l'illuminazione e per le pompe di sollevamento acque reflue oltre all’asfaltatura finale. Lavori che creano un po' di disagio ma che sopportiamo volentieri visto il beneficio che otterremo. Ma sembra che le cose non vadano per il verso giusto e c'è il timore che succeda come le altre volte, ovvero il cantiere fermo per anni. La consegna del cantiere doveva essere per il 7 giugno scorso ma oggi siamo quasi a metà luglio e i lavori sono fermi da quasi un mese. Abbiamo (noi abitanti della zona) riscontrato diverse mancanze: ka ditta appaltatrice non va avanti perché non vengono fornite le pompe e non viene allestito l’impianto elettrico, senza tener conto che non viene portata via la terra. In più oltre il danno la beffa: al sottoscritto hanno interrato il pozzo biologico con la conseguenza che, in caso di necessità, non posso neanche pulirlo e la mia fogna andrebbe a finire sulla strada”.