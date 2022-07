Sanremo: internet a rilento nell’entroterra, Danilo Laura (Sistel) “Molti non sanno che dove non arrivano i cavi ci si può connettere con la rete wireless”

Che fatica navigare veloce nell’entroterra. La questione della fibra nelle zone collinari del Ponente inizia a diventare un grande classico degli ultimi anni con casi limite come quello di San Giacomo che abbiamo testimoniato qualche giorno fa (leggi la notizia cliccando QUI).



Ma se da una parte la rete tradizionale via cavo stenta a raggiungere le case più isolate, dall’altra c’è chi si sta prodigando per portare internet anche nelle zone più impervie.

L’azienda sanremese ‘Sistel’ è al lavoro per diffondere la rete senza filo e portare nelle abitazioni una connessione capace di permettere l’accesso ai principali servizi di streaming oltre a una navigazione veloce.

Spiega ai nostri microfoni Danilo Laura per ‘Sistel’: “I residenti si lamentano perché si affida ad aziende che non arrivano in certe zone e non sanno che ci si può arrivare con la rete wireless. In una zona come San Giacomo possiamo portare anche 10 o 20 mega per una utenza base aumentando la velocità per chi ne vuole di più. Ovviamente a seguito di un sopralluogo preventivo”.

“Dove non si arriva bene con il cavo possiamo servire la zona del giro dell’isola, San Bartolomeo, San Giacomo, San Lorenzo, Coldirodi e Bussana” conclude Danilo Laura.